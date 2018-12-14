عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الخليج 365: الصدى

مجلس المريخ يجدد الثقة في الزلفاني بالتصويت وقريش يرجح كفة التونسي

الطبيب يطالب العقرب بالابتعاد عن الملاعب لشهرين. ….ونقص حاد يواجه الأحمر قبل مواجهة الأمل

محمد الشيخ يكلف المستر علاء الدين يس برئاسة القطاع الطبي ويغيب عن إجتماع المجلس الزعيم

مجلس المريخ يجدد الثقة في الزولفاني ويقرر مساءلته

الأحمر يعود إلى تدريباته. ….بعثته تتوجه صباح اليوم إلى عطبرة ويواجه الفهود غدا

ثنائي الشباب يرافقان الفريق إلى عاصمة الحديد والنار. …..مستر علاء الدين يس رئيسا للقطاع الطبي وخطة لاحتواء الإصابات

النعسان وداؤود يغيبان عن التدريب

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