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شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .