تجاهل معاناة أطفال اليمن نفاق وموت للضمير .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد التقارير الكثيرة والمفجعة عن الحرب على اليمن وبالذات الصادرة عن اليونيسيف وغيرها من المنظمات الاممية المختصة فى الجانب الانسانى جاء بيان منظمة الصحة العالمية، فى هذا الباب الذى ذكر أن حصيلة ضحايا الحرب على اليمن منذ 2015، بلغت 9 آلاف و864 قتيلا وأكثر من 60 ألف جريح.

وقالت المنظمة في وثيقة نشرتها يوم الإثنين، أن هناك 849 طفلا و697 إمرأة بين القتلى.

وأفادت المنظمة بأنه إلى جانب ذلك أسفرت العملية عن جرح 8 آلاف 347 طفلا و ألفين و476 إمرأة، وبلغ الإجمالي 60 ألفا و211 جريحا.

وقالت المنظمة، إن هذه الإحصاءات تتعلق بالفترة من مارس/آذار 2015 حتى سبتمبر/أيلول 2018.

وأضافت أن هذه الحصيلة قائمة على إحصاءات المستشفيات فقط. ، وأشارت إلى أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك كثيرا. .

وتصف الأمم المتحدة الأوضاع في اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه 28 مليون نسمة، بـ “أكبر أزمة إنسانية في العالم”.

انها مصيبة كبرى تستصرخ الضمير الانسانى – لو ان فى العالم منصفون – وتستوجب الوقوف بشدة ضد استمرار هذه الحرب اللعينة واستخدام مختلف وسائل التعبير لبيان مظلومية الشعب اليمنى وفداحة العدوان المستمر عليه بشراسة منذ مارس 2018 وسط تجاهل تام من كثير من العرب والمسلمين على المستويين الرسمى والشعبى ونفاق شديد تمارسه الفضائيات العربية ووسائل الاعلام حتى تلك التى تدعى الموضوعية والحياد وهى فى الحقيقة بعيدة عن ذلك ولا تظهر فى شاشاتها صور معاناة اهل اليمن سواء اولئك المرضى الذين يعانون من وطأة المرض والغلاء الفاحش للعلاج – ان توفر – وبالذات لمرضى السرطان مثلا اذ انه كلما زاد الحصار زادت المعاناة الشعبية ، وتغفل هذه القنوات المنافقة صور اطفال اليمن وهم يتضورون جوعا بل يحصد الجوع اللئيم ارواحهم البريئة ويقتلهم نقص العلاج ان لم يموتوا بالجوع هذا غير عشرات الالاف من الجرحى الذين لايستطيعون السفر لتلقى العلاج بسبب الحصار المطبق على البلد ولانرى الشارع العربى – الا ما رحم ربى – يتظاهر نصرة لاطفال اليمن ولاتضغط الجماهير العربية على حكوماتها وترفع صوتها رافضة الحصار على اشقائهم فى اليمن سواء استجابت الحكومات ام لم تهتم لكن يبقى الرهان على الشعوب مطلوبا وحتى الان يشعر اليمنيون بخيبة أمل كبرى من اخوانهم فى مخنلف العواصم العربية وهم لا يلتفتون الى معاناتهم .

انها وصمة عار فى جبين العرب وهم يمرون مرور الكرام على التقرير الاممى الذى يتحدث عن عشرة الف قتيل – على الاقل – وأضعاف أضعاف هذا العدد من الجرحى من اليمنيين بسبب الحرب التى يشنها تحالف العدوان السعودى الصهيو امريكى بمشاركة بعض المرتزقة من العرب وسواهم الذين يمثلون أسوأ انواع الارتزاق وبالاسف جيشنا وجندنا ضمن هؤلاء المرتزقة القتلة وسواء اعجب هذا الوصف البعض او لم يعجبهم فانه يبقى حقيقة لايمكن انكارها او التغطية عليها ونبقى نحن – اهل السودان – جزء من هذا التحالف القاتل المجرم ما دام جندنا يشاركون فى الحرب على اليمن ولم ينسحبوا بعد ، وعلى الرغم من تعالى بعض الاصوات هنا وهناك رفضا للاشتراك فى هذه الحرب البشعة الا انها تبقى تحركات قليلة ودون الطموح ونتمنى ان ينتبه الشعب لهذا الفعل المشين الذى يجرى فى اليمن والظلم البشع الذى يقع على هذا الشعب الشقيق فهل نرى دائرة الرفض للحرب تتسع فى شوارعنا اسوة ببعض العواصم الحرة كتونس مثلا ؟ نتمنى ان يحدث فينا هذا التحول الايجابى وان تستفزنا جرائم العدوان على اليمن فننتقل الى الموقف الصواب.