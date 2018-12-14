للأسف مات الضمير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

أن تقصر الحكومة في مسئولياتها ولاتقوم بما يجب عليها فهذا أمر عادي وقد كثر الكلام عنه وتناوله العديد من الكتاب كثيرا ، وان لايهتم الناس ولايتفاعلون مع البيانات الحكومية التي تتحدث باستمرار عن دور تقوم به السلطات لمحاربة التجاوزات فهذا أمر عادي وطبيعي والناس معذورون في عدم تصديقهم الحكومة فالاصل انها كاذبة إلي أن يثبت العكس ، لكن أن يقوم الناس أنفسهم بالتجاوزات ويغطوا علي المجرمين لأنهم اهلهم أو جيرانهم فهذا ما لا يستقيم ولايكون من حق هؤلاء الناس – المجرمين ومن يغطونهم ويحمونهم – ليس من حقهم انتقاد اي فعل مخالف تقوم به السلطات في اي يوم من الايام فهم قد مات ضميرهم واصبحوا جزءا من المنظومة الفاسدة ككل وهذا أمر بالغ الاسف .

لنقرأ هذا الخبر ونتساءل بعده أي إصلاح نرجوه واي امل في تغيير نحو الأفضل ننتظره ونحن بهذه الاخلاق السيئة.

يقول الخبر :

بناء علي معلومات توفرت للجهات المختصة بمحلية امبدة وبحضور مختصين من الصحة ومباحث حماية المستهلك تمكن الفريق الموحد لحماية المستهلك من ضبط ثلاثة منازل بمنطقة امبدة تقوم بصناعة زيوت من شحوم حيوانية بطريقة عشوائية مخالفة للاشتراطات الصحية والمواصفات الصناعية فتم اغلاقها وحجز 10 برميل زيوت شحوم/700 كيلو شحوم فلت/47 برميل فارغ وحوض واحد سخان و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

انتهي الخبر

ونتساءل اين موردو هذه الشحوم وناقلو هذا المرض؟ ان قلنا انهم باعوا ضميرهم وارتضوا الكسب الحرام فاين الجيران؟ وكيف تخفي هذه الحركة الضخمة عليهم ولماذا صمتوا والجريمة تمارس أمام أعينهم؟ اليس هذا هو موت الضمير وعدم المسؤولية؟ أليس هذا النوع من التعامل يزهد الناس في أي خطوات للاصلاخ والمراقبة الذاتية ؟ بكل أسف لن ينصلح حال البلد ما لم ينصلح حال الناس في أنفسهم اولا..