بالفيديو... الجزائر تنتج أول سيارة محلية الصنع

أشار صالون وهران للسيارات بالجزائر إلى أن السيارة تحمل اسم "تيمقاد"، ويبلغ سعرها 190 مليون سنتيم، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية. © AP Photo / Nariman El-Mofty ووفقا للصحيفة، فإن شركة "أوريكس موتورز"، التابعة لمجمع مهري المنتجة للسيارة 100%، جزائرية بشعار "حقيقة جزائرية". وأوضح مدير مشروع أوريكس موتورز، مهدي، أن تسمية السيارة بـ "تيمقاد" جاء من الثقافة الجزائرية، وأضاف تم اختيار هذا النوع لأنه يصلح لكل تضاريس الجزائر المتباينة، وكذلك لكل فئات المجتمع.

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