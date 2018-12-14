"سراديب تركيا المظلمة".. توثيق اختطاف وتعذيب معارضي أردوغان

بث التلفزيون الألماني الرسمي تقريرا وثق فيه عمليات اختطاف وتعذيب نفذتها المخابرات التركية في داخل البلاد و9 دول أخرى ضد المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب التقرير، الذي أعده موقع "correvtiv.org" بعنوان "سراديب تركيا المظلمة"، ونقلته صحيفة زمان التركية، فإن نظام أردوغان يستغل إمكانيات وقوة الدولة والمؤسسات الاستخباراتية التابعة لها، من أجل خطف الأشخاص المعارضين له داخل تركيا وخارجها، ويتحفظ عليهم لفترة طويلة ويمارس ضدهم كل أنواع التعذيب.

وأكد التقرير أن "السلطات التركية تنفذ عمليات اختطاف ضد المعارضين، وتضعهم في سجون سرية في البلاد وتمارس عليهم شتى أنواع التعذيب من أجل انتزاع اعترافات منهم".





وأوضح الموقع، أن التقرير سلط الضوء على ما تعرض له الأشخاص الذين كانوا يعملون في الشركات والمؤسسات والمنظمات المعروفة بتبعيتها لرجل الدين التركي فتح الله كولن.

وأشار الموقع إلى أن التقرير يحتوي على مقاطع فيديو ومعلومات وبيانات وشهادات حية متعلقة بالأحداث التي تعرض لها أنصار كولن استعان فيها بمصادر موالية ومعارضة للتأكد من صحة المعلومات.

ورصد التقرير اختطاف أجهزة الاستخبارات التركية للمعارضين من عدد من الدول، بينها كوسوفو، والجابون، والسودان، ومولدوفا، وأذربيجان، وأوكرانيا، وماليزيا، وسويسرا، ومنغوليا.

ويضم التقرير مقطع فيديو لعملية اختطاف تمت في عاصمة كوسوفو بريتشينا بتاريخ 29 مارس/أذار 2018، في الساعة الثامنة صباحا، يظهر فيه شخصان يوقفان سيارة، كان الأول يتحدث مع السائق الذي يحمل اسم يوسف كارابينا، والثاني يتجول حول السيارة، ثم يمسك رجلًا يجلس في المقعد المجاور للسائق من رقبته، ويخرجه من السيارة عنوة.





وهنا تصرخ زوجته ياسمين كارابينا، وفي تلك اللحظة يقومان بربط يوسف من يديه بالأصفاد ويزجانه في السيارة الأخرى.

وفي اليوم نفسه في الساعة 10 صباحا تم ترحيل يوسف كارابينا مع 6 آخرين من مطار بريتشينا إلى أنقرة، على متن طائرة من طراز Bombardier Challenger تحمل رقم TC-KLE وتبين بعد ذلك أن أربعة من هؤلاء الأشخاص المختطفين يعملون كمعلمين في مدرسة "محمد عاكف" التابعة لحركة كولن.

وتنفذ المخابرات التركية أعمال الترحيل والاختطاف غير القانوني في مختلف دول العالم لمعارضيها منذ انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز عام 2016 من خلال التنسيق مع أجهزة مخابرات تلك الدول أو حتى دون تنسيق.

ونقل التقرير عن نائبة برلمانية في دولة كوسوفو قولها عن حادثة الاختطاف هذه: "إنها أخطر حادثة منذ استقلالنا ضربت سيادة كوسوفو بعرض الحائط، ومن المؤسف أن هناك من تورط في هذه الحادثة من موظفي أجهزتنا".

والموقع يتضمن عديدا من هذه الملفات التي تكشف تواطؤ نظام أردوغان مع مجموعات معينة في دول العالم حول اختطاف المنتمين إلى حركة الخدمة بصورة مخالفة للقوانين المحلية.