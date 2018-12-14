مقتل جنديين إسرائيليين برصاص مسلح فلسطيني في الضفة الغربية

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP موقع حادثة إطلاق نار في محطة باص في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده قتلا برصاص فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وسط تبادل الهجمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأصيب رجل وامرأة بجروح بالغة إثر إطلاق المسلح الفلسطيني النار تجاه محطة للحافلات قرب مستوطنة عوفرا، ولا يزال البحث عنه قائماً.

وقالت مصادر إسرائيلية إن "عشرات الإسرائيليين قُتلوا في هجمات مشابهة في السنوات الثلاث الماضية، وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الخميس أنها رصدت فلسطينين اثنين وقتلتهما للاشتباه في تورط أحدهما في هجوم وقع يوم الأحد بينما كان الثاني مسؤولا عن مقتل إسرائيليين في هجوم على مصنع في مستوطنة في الضفة وقع في أكتوبر/ تشرين الأول. وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجومين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الأخير وقع حين ترجل المسلح من سيارة وأطلق النار على الجنود والمدنيين أمام المحطة قرب رام الله وبعدها فرّ داخل المدينة.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إنه تم القبض على فلسطيني متورط في الحادثة كان يرتدي الزي الخاص بقوات الدفاع الإسرائيلية، ومن غير المعروف إذا كان هو نفسه الذي أطلق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أغلق كافة مداخل ومخارج رام الله لضبط منفذ الهجوم.

وجاء الحادث بعد ساعات فقط من إعلان إسرائيل قتل فلسطينيين اثنين للاشتباه في تورطهما في هجمات الضفة الغربية.

وقتل الجيش الإسرائيلي صلاح البرغوثي، ويبلغ من العمر 29 عاماً، في عملية في قرية شمال رام الله. وقال الجيش الإسرائيلي إن البرغوثي شن هجوما بسيارة فأسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين من بينهم امرأة حامل في شهرها السابع وقد فقدت جنينها إثر محاولة إخراجه بعملية قيصرية طارئة.

كما أعلنت القوات الإسرائيلية قتل أشرف نعالوة، البالغ من العمر 23 عاماً، قرب مدينة نابلس بعد شهرين من ملاحقته بتهمة الهجوم على منطقة صناعية في مستوطنة اسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي قتل فيها إسرائيليين وجرح آخر.

وقالت حماس إن الفلسطينيين الاثنين كانا عضوين في الحركة. ونقلت صحيفة هارتس الاسرائيلية عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله إن حماس تخطط لتكثيف الهجمات.

وفي حادثة منفصلة، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أردت رجلاً ثالثاً، لم يتم الكشف عن هويته، قتيلاً في القسم القديم من مدينة القدس بعد طعنه لمسؤوليين إسرائيليين.