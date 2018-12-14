الآلاف من أقباط المنيا يشيعون جنازة قبطيين قتلا على يد شرطي

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شيع الآلاف من الأقباط بالمنيا، الخميس، جنازة قبطيين قتلا على يد شرطي مكلف بحراسة إحدى الكنائس، وهم عماد كمال صادق «الشهير بعماد المقدس- ٤٩ سنة» ومعه ابنه كمال عماد الشهير بـ ديفيد «٢١ سنة»، بعد وقوع مشاجرة بين الضحايا والجاني حسب شهود عيان، صعدت هتافات غاضبة منها: «يارب»، «كيرياليسون»، «واحد اتنين ..حق الشهدا فين».

وخلال الجنازة وقعت مشادات كلامية لعدد من المشيعين مع بعض أفراد الشرطة الذين تواجدوا بالجنازة، ثم توجه المشيعون حاملين النعوش على اكتافهم لمدافن منطقة سوادة.

وترأس صلاة الجنازة على نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وابوقرقاص، والأنبا اغاثون أسقف مغاغة والعدوة، وعشرات القساوسة والشمامسة، بكنيسة «الأنبا بيشوي والأنبا بولا» بمنطقة «عزبة شاهين» بمدينة المنيا.

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كانت مطرانية المنيا قد أصدرت توضيحا بشأن الحادث قالت فيه: «بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس- ٤٩ سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (٢١ سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس ويدعى ربيع مصطفى خليفة، قام الأخير بإطلاق النار عليهما حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٨م، فقتل الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا، وتم القبض على الشرطي المتهم وتقوم الأجهزة الأمنية باستجوابه.

في سياق متصل توجه فريق من نيابة المنيا لكنيسة نهضة القداسة الإنجيلية بالمنيا، وقامت النيابة بالتحفظ على كاميرات الكنيسة، لتفريغها لكشف وقائع مقتل قبطيين، مساء الأربعاء، على يد أمين الشرطة المكلف بحراسة الكنيسة، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين الضحايا والجاني حسب شهود عيان، وترصد الكاميرات وقائع ما حدث قبل وقوع الجريمة وكيفية حدوثها .