الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبيْن في البرلمان الفلسطيني

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، نائبيْن اثنين في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) عن حركة حماس، وقياديا من الحركة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي داهم مدينة نابلس (شمال)، واعتقل النائب ياسر منصور، والقيادي في حركة حماس، مصطفى الشنار، من منزليهما.
من جهة ثانية، أكد شاهد عيان للأناضول أن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة الظاهرية بمدينة الخليل (جنوب)، واعتقلت النائب إسماعيل الطل، من منزله.
وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي فتش منازل "منصور"، و"الطل"، و"الشنار" قبيل اعتقالهم.
وعادة ما تقوم إسرائيل باعتقال فلسطينيين بزعم أنهم مطلوبين لأجهزتها الأمنية.
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