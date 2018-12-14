افتتاح 9 مدارس باعزاز السورية

اعزاز/ الخليج 365

أشرفت ولاية كليس التركية، الخميس، على افتتاح 9 مدارس بمنطقة اعزاز شمالي سوريا، بالتعاون بين إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وجمعية "بيت السلام" الباكستانية.

وشارك في مراسم الافتتاح نائب والي كليس، خاقان ياووز أردوغان، ونائب رئيس "آفاد" إسماعيل بالاق أوغلو، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

يأتي ذلك تنفيذا لبرتوكول تعاون بين جمعية "بيت السلام"، و"آفاد"، لبناء 9 مدارس تضم 130 فصلا دراسيا في مخيم "الإيمان" للنازحين باعزاز.

وخلال مراسم افتتاح المدارس، وزع الهلال الأحمر التركي هدايا للأطفال.

وفي حديث للأناضول، قال نائب رئيس "آفاد"، إن بلاده تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري منذ 8 أعوام.

وأشار بالاق أوغلو، إلى أن "آفاد"، تنفذ أنشطتها الإغاثية في سوريا بالتعاون مع جمعيات أهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن افتتاح المدارس التسعة في مخيم "الإيمان"، جاء بالتعاون مع جمعية "بيت السلام".

من جانبه، قال نائب والي كليس، خاقان ياووز أردوغان، إن المشروع يوفر فرصة التعليم لـ 10 آلاف تلميذ.

وأضاف أن وزارة التربية التركية اتخذت على عاتقها توزيع المناهج الدراسية، وتوفير الكتب على التلاميذ في المدراس الجديدة.

كما لفت نائب الوالي، إلى أن هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، تولّت بدورها، بناء حديقة ألعاب لتلاميذ المدارس.

وأعرب عن شكره لكل من ساهم في إنجاز المشروع.

وختم بالقول: "المتطلبات الإنسانية كبيرة في سوريا، ونحن بدورنا سنواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، تضميد الجراح بقدر ما نستطيع".