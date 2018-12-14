استشهاد 3 فلسطينيين بالضفة والقدس خلال ساعات

استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال ساعات الليل وفجر اليوم الخميس.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أشرف نعالوة، فجر اليوم، بعد مطاردة استمرت أكثر من شهرين في مخيم عسكر الجديد بنابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية كبيرة حاصرت منزلا في المخيم وأطلقت النار عليه بكثافة قبل الإعلان عن استشهاد نعالوة.

ونعالوة هو من سكان ضاحية شويكة في طولكرم، شمالي الضفة الغربية، تتهمه السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن تنفيذ هجوم في مستوطنة "بركان" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شمالي الضفة الغربية ما أدى إلى مقتل مستوطنين اثنين.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه بعد قتله.

وتقوم قوات الاحتلال بملاحقته منذ وقوع الهجوم.





وجاء استشهاد نعالوة بعد ساعات قليلة من استشهاد صالح البرغوثي، 29 عاما، في بلدة كوبر، شمال غرب رام الله في وسط الضفة الغربية، مساء أمس.

وتقول قوات الاحتلال إن البرغوثي مسؤول عن خلية نفذت عملية إطلاق نار على مستوطنين في مدخل مستوطنة "عوفرا"، شرق رام الله، ما أدى إلى إصابة 6 مستوطنين.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية النار، فجر اليوم الخميس، على فلسطيني في شارع الواد في بلدة القدس القديمة بعد أن قالت إنه طعن اثنين من عناصرها.





وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت كميات كبيرة من الرصاص على الفلسطيني في شارع الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى.

ولم يتضح مصير الشاب الفلسطيني بعد تضارب الروايات الإسرائيلية عن استشهاده أو إصابته بجروح بالغة.

ولكن وسائل إعلام إسرائيلية بارزة أكدت استشهاده.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن الفلسطيني طعن اثنين من عناصرها في البلدة القديمة، وأصابهما بجروح طفيفة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في أنحاء البلدة القديمة وأغلقت بواباتها، فيما حاولت منع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ولكن الفلسطينيين رفضوا الانصياع ودخلوا إلى المسجد.