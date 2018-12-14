نتنياهو: سنهاجم إيران إذا كان بقاء إسرائيل على المحك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها إذا كان "بقاء" دولته على المحك.
وأضاف نتنياهو، ردا على سؤال لصحفيين عن "الخط الأحمر" الذي ينبغي تجاوزه لكي تقرر إسرائيل مهاجمة إيران داخل حدودها،: "إن خطنا الأحمر هو بقاؤنا".
وتابع: "لا أستبعد شيئا يمكن أن يكون ضروريا لندافع عن أنفسنا".
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