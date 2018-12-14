الان تتابع سامسونغ تُطلق إصداراً جديداً من Notebook 9 Pen والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيؤول- الخليج 365:

أطلقت شركة سامسونغ إصداراً جديداً من حواسبها المحمولة Notebook 9 Pen التي تمتاز بأنها تأتي مزودةً بقلمها الإلكتروني “إس بن” S Pen، وتستهدف صناع المحتوى خاصةً.

ويأتي الجهاز بنسختين 13 و15 بوصة، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، مع لوحة مفاتيح مضاءة من الأسفل.

النسخة ذات 13 بوصة.

وتقدم النسخة الصغيرة شاشة بقياس 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل ومعالج من الجيل الثامن “Intel Core i7” مع شريحة الرسوميات المدمجة Intel UHD Graphics، بسمك 15.9 ملم ووزن 1.12 كيلوغراماً وذاكرة عشوائية 16 غيغابايت وقرص تخزين SSD بسعة 512 غيغابايت ومنفذي Thunderbolt 3، ومنفذ USB-C.

النسخة ذات الـ15 بوصة

أما النسخة “Notebook 9 Pen 15” فيقدم ذات المواصفات، باستثناء السماكة التي هي 16.9 لملم والوزن 1.56 كيلوغراماً وبطاقات رسوميات منفصلة من نوع NVIDIA GeForce MX150.

وتعتزم الشركة الجهاز الجديد في كوريا الجنوبية بدءاً من اليوم الجمعة، على أن يطرح في أسواق الولايات المتحدة، والصين، والبرازيل، وهونغ كونغ في مطلع العام المقبل ولم ترد معلومات عن الأسعار.