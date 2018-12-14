شكرا لقرائتكم خبر عن الامم المتحدة تدعو لتجنب التصعيد بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس عن القلق البالغ إزاء حوادث العنف الأخيرة فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا ضرورة أن تعمل "قوات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية معا لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد".

وأدان غوتيريس، فى بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ما اسماها " كل أعمال العنف والإرهاب، وخاصة ضد المدنيين الأبرياء"، داعيا القادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمع إلى التحدث بوضوح ضد مثل هذه الأعمال الوحشية ومن يمجدونها.