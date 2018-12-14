ارتباك وضبابية في نفي ربيع عبد العاطي للتطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الاشخاص المثيرين للجدل الاستاذ ربيع عبد العاطى القيادي في الحزب الحاكم والاسلامي المعروف وهو من المنافحين بالحق ودونه عن الحكومة والمبريين لمواقفها المجتهدين لاقناع الناس بخطا اى معارض للانقاذ ، والاستاذ ربيع من الذين لا يمكن القبول بتحليلاتهم لانها كثيرا ما لا تكون مستندة الى منطق سليم وانما تحركه مواقفه السياسية الى لى عنق الحقيقة احيانا ومن المشهور فى هذا الباب تصريحه المثير للجدل يومها لقناة الجزيرة عن مستوى دخل الفرد فى السودان الذى جوبه بموجه عارمة وواسعة جدا من الاستنكار والسخرية ، وفوق ذلك فالرجل من العنيفين ضد المعارضين والمنتقدين للحكومة ولا يراهم محقين فى شيئ فما دام موقفك ضد الحكومة فانت ساقط غير جدير بالاستماع اليك والاخذ منك بل ربما يصل الى انك طالما لست من المؤيدين لحكومته فانت مخطئ الى ان تؤوب الى جادة الصواب

وعندما يدافع الاستاذ ربيع عبد العاطى عن الحكومة او عن موقف من مواقفها فان كلامه لا يكون اهلا للقبول به ما لم يسنده قول اخر من شخص ليس معروفا عنه عدم الانصاف ، ولو ان الموضوع المطروح الان غير التطبيع مع العدو الاسرائيلى لما كان جديرا بتناوله والتعليق على كلام ربيع حوله لكن خطورة الامر وصعوبة الموقف والضبابية الكبرى فى الموقف الحكومى كلها اسباب تجعل من الحديث مع ربيع حول هذا الموضوع امرا ذى بال.

قال الاستاذ ربيع فى تصريحات له عن ماراج عن اتجاه للتطبيع مع العدو الاسرائيلى :

الحديث عن علاقات محتملة بين السودان وإسرائيل، “هي مجرد أماني يعبر عنها قادة الاحتلال، وإلا فإنه لا توجد أي نقاط التقاء أو مصالح مشتركة بين السودان وإسرائيل أصلا.

وقول الرجل هذا من بدايته ضعيف وغير محكم فهو يقول ان عدم وجود مصالح مشتركة بيننا واسرائيل وانعدام نقاط اللقاء تجعل الحديث عن علاقات محتملة مجرد امانى من قادة الاحتلال ونساله الا ترى انك وقعت فى ما وقع فيه الدكتور الطيب زين العابدين الذى راى ان الفائدة غير مرجوة من العلاقة مع اسرائيل ويعنى هذا انه ان توفرت فرص الاستقادة من هذه العلاقة لما كان هناك مانع من قيامها وهذا هو السقوط واول الوهن يا استاذ.

وقال عبد العاطي: “لقد سبق للطيران المدني السوداني أن نفى نفيا قاطعا أي امكانية لعلاقات محتملة مع رحلات الطيران المدني الإسرائيلي، لكن بعض مسؤولي دولة الاحتلال يكررون هذه الأخبار الزائفة المتصلة بتطبيع علاقاتهم مع السودان اصطيادا في المياه العكرة”.

ونقول لك صحيح ان قادة الاحتلال يمكن ان يكونوا كما وصفت بل مؤكد انهم غير صادقين وليسوا اهلا للثقة فى كلامهم لكن متى كانت لمؤسساتنا كلمة ومتى اعتبرت الحكومة ان احترام هذه المواقف خط احمر ؟ الا يمكن بجرة قلم الغاء تصريحات الطيران المدنى التى اشرت اليها وملأت بها يدك او على الاقل تجاوزها وعدم اعطائها اعتبارا وتتخذ السلطة السياسية ما تريده ونستطيع الى ايراد نماذج عديدة على هذا الافتراض.

وأكد عبد العاطي، :استحالة قيام أي علاقة من أي نوع بين السودان وإسرائيل”، وقال: “علاقة من هذا النوع تدخل في خانة المستحيل، ليس فقط لأننا نختلف مع دولة الاحتلال منهجا وعقيدة فكرا ومصالح، وإنما أيضا لأن أي علاقة من هذا النوع تضرنا أصلا”.

وحسنا قال الاستاذ ربيع فى بداية الفقرة اعلاه لكنه بكل اسف عاد للارتباك ووقع ثانية فى ما وقع فيه الطيب زين العابدين وقال نفس ما قاله قبل كلامه هذا ورد على نفسه بنفسه وكفى غيره مؤونة الرد عليه وجوابا على سؤال، عما إذا كانت الخرطوم وفي سياق سعيها لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي وضعتها واشنطن، مبررا لإقامة علاقة مع إسرائيل، قال عبد العاطي: “مسألة تصنيفها ضمن خانة الدول الراعية للإرهاب وعلاقتنا بأمريكا شيء آخر تماما، فلدينا تجارب طويلة مع أمريكا ولا يسيل لعابنا لجزرة تقدمها لنا ولا نخشى من عصا ترفعها ضدنا”، على حد تعبيره.

ونحيل هنا الى مقال الدكتور عبد الوهاب الافندى الذى يخالف مائة بالمائة هذه الرؤية وليقم السجال بينكما ويقدم كل ما لديه لتتضح الصورة امام الناس ولانزيد على هذا القول.

ربيع عبد العاطى قال ما قاله وهو حر فى مايقول وللناس ان يقراوا اقواله بالطريقة التى تستند الى الظروف والقرائن المصاحبة للحدث لا ان يأخذوا قوله كانه قران منزل .

والى هنا يكفينا ماقلنا.