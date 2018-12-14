طفلة هندية تطالب باعتقال والدها لمخالفته وعدا

قالت الشرطة الهندية، إن طفلة في الـ7 من عمرها أبلغت عن والدها لإلقاء القبض عليه بعدما خالف وعدا ببناء مرحاض في منزلهما.

ولا يتوفر الصرف الصحي لملايين الهنود، ويمثل التبرز في أماكن مفتوحة مشكلة حتى في الولايات الصناعية المتقدمة.



وقال إيه فالارماثي الضابط في الشرطة الهندية، إن الفتاة وتدعى "إي. حنيفة زارا"، لا ترغب في التبرز بالعراء وحصلت على وعد من والدها ببناء مرحاض داخل المنزل، مضيفا أنه حين لم ينفذ الأب وعده ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى.

وتابع فالارماثي: "أصرت الفتاة على القبض على والدها؛ لأنها شعرت بأنها تعرضت للغش.. اتصلنا بوالدها واستدعيناه إلى مركز الشرطة وأقنعناهما بأن يتصافحا ويتوصلا لحل وسط".



وتقود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حملة لبناء 100 مليون مرحاض خلال 5 أعوام، لكن الحملة لم تغط أجزاء كبيرة من البلاد.



وقال الأب لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، إنه طلب المساعدة مرتين من البلدية بموجب حملة مودي التي تحمل اسم "الهند نظيفة" لكنه لم يتلق ردا.

