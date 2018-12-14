وزير الخارجية الأمريكي يعلق على نتائج المشاورات اليمنية.. ماذا قال؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أثنى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على نتائج المشاورات اليمنية بالسويد، التي اختتمت الخميس، واعتبر أنها "شكلت خطوة أولى محورية" لتحقيق السلام في هذا البلد العربي

وأكد بومبيو، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، أنه "لدى كل الأطراف فرصة للبناء على هذه اللحظة وتحسين حياة كل اليمنيين".

ودعا الوزير الأمريكي الجميع إلى الاستمرار في الانخراط وتخفيف التوتر ووقف العمليات العدائية المستمرة.

وأكد أن العمل المتبقي ليس سهلًا، لكنه اعتبر أن "السلام ممكن"، وأن نهاية هذه المشاورات يمكن أن تكون بداية لفصل جديد في اليمن.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، توصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفًا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.