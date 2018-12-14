الاتحاد الأوروبي يغلق باب إعادة التفاوض على «بريكست»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الاتحاد الأوروبي أنّ اتفاق "بريكست" المتعلق بانفصال بريطانيا عنه "ليس مفتوحًا للتفاوض من جديد".

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، بحسب "الأناضول".

وأشار البيان إلى التزام الدول الأعضاء باتفاق "بريكست" المكون من 585 صفحة، الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق.

وأكّد أن عملية التصديق على الاتفاق ستتواصل في الفترة القادمة، إلا أنها ليست مفتوحة للتفاوض من جديد.

والأربعاء، تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعد نجاحها في تحدي "سحب الثقة" داخل حزب المحافظين، بالمضي قدمًا في الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والعمل لمصلحة الجميع.

من جهة أخرى، طالب البيان الختامي روسيا بالافراج فورًا عن جميع البحارة الأوكرانيين المعتقلين لديها.

وأعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن قلهم حيال التوتر المتصاعد في مضيق كيرتش وبحر آزوف، وانتهاكات القانون الدولي من قبل روسيا.

وتصاعد التوتر بين موسكو وكييف، منذ نهاية نوفمبر الماضي، إثر اعتداء بحرية الأخيرة على سفن أوكرانية في مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود، بحجة انتهاكها المياه الروسية.