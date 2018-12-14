حرب اليمن.. واشنطن تطالب السعودية والإمارات بسداد 331 مليون دولار

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس، أنها ستطلب من السعودية والإمارات دفع 331 مليون دولار، وهو مبلغ لم تحصله من البلدين جراء خطأ محاسبي في تكاليف إمدادات الوقود المقدمة من الولايات المتحدة إلى "التحالف العربي" بقيادة السعودية في اليمن.

وفي تصريح للأناضول، قالت المتحدثة باسم الوزارة، ريبيكا ريبريتش، إن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أخطأت في حساب تكاليف الوقود وخدمات الإمداد بالوقود؛ وجراء ذلك لم تحصل مبلغ 331 مليون دولار مستحقين لها من السعودية والإمارات.

وأوضحت ريبريتش أن حساب التكاليف أجرى من جديد، وأنه تمت مطالبة السعودية والإمارات بسداد المبلغ المذكور.

وتابعت: "تطلب الوزارة تحديدًا، حوالي 331 مليون دولار عبارة عن 36.8 مليون دولار مقابل الوقود وخدمات إمدادات الوقود و294.3 مليون دولار كساعات طيران".

وأكّدت أنه جرى إبلاغ السعودية والإمارات بشأن نية الولايات المتحدة تحصيل التكاليف بشكل منفصل.

ومؤخرًا، قدم السيناتور الديمقراطي جاك ريد استجوابًا إلى وزارة الدفاع الأمريكية حول تكلفة الدعم المقدم إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

يشار إلى أن السعودية أعلنت، الشهر الماضي، إيقافها تلقي خدمات إعادة التزود بالوقود من الولايات المتحدة.