مليونا طفل خارج «مدارس سوريا»: الدمار هائل والاحتياجات كبيرة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت منظمة الأطفال في الأمم المتحدة أنّه بالرغم من تراجع الحرب الأهلية في سوريا، إلا أنّه لا يزال هناك مليونا طفل من أطفال سوريا خارج المدارس، وعلى الأرجح سيحتاج الأمر أعوامًا والكثير من التمويل للمساعدة في التغلب على ندوب الصراع الذي استمر سبع سنوات.

وقالت المديرة التنفيذية لـ"يونيسيف" هنرييتا فور، بعد العودة من سوريا، إنّ المدارس التي لم تدمرها الحرب تعج بالطلاب بالرغم من أن بعضها يفتقر إلى الكهرباء وأحيانًا إلى الأبواب والنوافذ، بحسب "سكاي نيوز".

وقضت "فور" خمسة أيام تزور مناطق سيطرت عليها قوات الحكومة من قبضة مقاتلي المعارضة هذا العام، من بينها منطقة دوما شرقي دمشق ومحافظة درعا في جنوب البلاد ومناطق في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد.

وأكّدت "فور" في معرض حديثها عن دوما: "بالنسبة للأسر التي عادت إلى المنطقة، يعد الأمر صعبًا للغاية.. أعني أنّهم يبحثون عن الماء ويبحثون عن الطعام.. هذا وقت الشتاء في سوريا، والجو بارد ولكن بلوح من البلاستيك لا يمكنك ان تحمي هذه الشقق الكائنة بين الانقاض".

وأضافت: "الظروف المعيشية صعبة للغاية.. والدمار متفشٍ على نطاق واسع.. مجتمع المانحين سخي ولكن علينا الاستمرار.. الاحتياجات هائلة".

وأوضحت أنّ "يونيسيف" وشركاءها يعملون على الدعم النفسي للأطفال الذين عايشوا الكثير من العنف وبرامج الوعي بالألغام هو واحد من اكثر البرامج المطلوبة حاليًّا، مشيرةً إلى أنّ نحو ثلاثة ملايين طفل يتعلمون المزيد عن الذخائر غير المنفجرة.