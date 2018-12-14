مليونا طفل خارج «مدارس سوريا»: الدمار هائل والاحتياجات كبيرة

وقضت "فور" خمسة أيام تزور مناطق سيطرت عليها قوات الحكومة من قبضة مقاتلي المعارضة هذا العام، من بينها منطقة دوما شرقي دمشق ومحافظة درعا في جنوب البلاد ومناطق في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد.
وأضافت: "الظروف المعيشية صعبة للغاية.. والدمار متفشٍ على نطاق واسع.. مجتمع المانحين سخي ولكن علينا الاستمرار.. الاحتياجات هائلة".
وأوضحت أنّ "يونيسيف" وشركاءها يعملون على الدعم النفسي للأطفال الذين عايشوا الكثير من العنف وبرامج الوعي بالألغام هو واحد من اكثر البرامج المطلوبة حاليًّا، مشيرةً إلى أنّ نحو ثلاثة ملايين طفل يتعلمون المزيد عن الذخائر غير المنفجرة.
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