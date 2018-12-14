شركة تطرح نسخة فاخرة من أيفون XS ماكس مطلية بالذهب بـ21 ألف دولار

تشتهر شركة صناعة الكاميرات الروسية "كافيار" بتغليف هواتف أيفون بالذهب، وتنتج نسخا فاخرة بأسعار خيالية، ولكن هذا العام طرحت الشركة هاتف أيفون "إكس إس ماكس" ملحق بساعة "أبل ووتش" الجديدة المطلية بالذهب على الجزء الخلفى بسعر 21050 دولار.

نسخة ايفون

ووفقا لموقع theverge الأمريكى، يوجد العديد من الانتقادات التى تعرضت إليها الشركة بسبب هذا الإصدار، خاصة أن الهاتف المرفق معه الساعة من غير الواضح كيف سيعمل بكفاءة، إذ يتساءل البعض عن كيفية شحن الساعة التى توجد فى الجهة الخلفية، وبالنظر إلى الصور الموجودة على موقع كافيار، لا يوجد العديد من التفاصيل التى توضح الأمر.

جانب من الهاتف

يذكر أن "كافيار" ليست الشركة الوحيدة التى تنتج نسخ فاخرة من الهواتف والأجهزة الإلكترونية المختلفة، إذ يوجد عدد كبير من الشركات المختصة بهذا الأمر، ولديها عملاء من أثرياء العالم الذين يبحثون عن أجهزة لا يحملها سواهم.