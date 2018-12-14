بعد Apple Park.. كم ستبلغ قيمة مقر أبل الجديد؟

أعلنت شركة أبل عن خططها لإنشاء مقر جديد بالكامل فى شمال أوستن، بعد الانتهاء من تطوير أبل بارك منذ أكثر من عام.

وسيقع الموقع الجديد الذى تبلغ مساحته 133 فدان على بعد أقل من ميل واحد من المنشأة الحالية للشركة وسيمثل استثمارًا قدره مليار دولار، وفى البداية تتوقع شركة أبل أن يستوعب الموقع حوالى 5000 موظف، ولكن مع استمرار الشركة فى تنمية قوتها العاملة، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 15000.

من ناحية أخرى، سيدعم المقر الجديد فرق الهندسة والبحث والتطوير والتشغيل والتمويل والمبيعات ودعم العملاء، كما أكدت أبل أن المقر الجديد سوف يتم تشغيله بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪، مثل المرافق الأخرى فى جميع أنحاء العالم.

وإلى جانب المقر الجديد، أعلنت أبل عن خطط لتوفير 20 ألف وظيفة جديدة فى الولايات المتحدة بحلول عام 2023، وإلى جانب التعيينات الجديدة فى أوستن، ستواصل الشركة تعزيز نموها فى سياتل وسان دييجو وكولفر سيتى إلى أكثر من 1000 وظيفة، وستضاف مئات الوظائف فى بيتسبرج ، ونيويورك ، وبولدر ، وبوسطن ، وبورتلاند ، أوريجون، من المتوقع الآن أن يتضاعف حجم مكتب الشركة فى ميامى أيضًا.

وأكدت أبل خططًها الكبيرة لمراكز بياناتها فى الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تخطط الشركة لاستثمار حوالى 10 مليار دولار فى هذه المرافق، والتى سيتم استثمار 4.5 مليار دولار منها خلال عامى 2019 و 2020.