"فيس بوك" يضيف ميزة لتذكر أصدقائك المتوفين

ربما تريد أن تنسى جميع الأحداث غير السعيدة التى مررت بها، لكن "فيس بوك" يريد التأكد من أنك تتذكرها، إذ حدثت الشبكة الاجتماعية ميزة "Life Events" الخاصة بها وتريد منك أن تستخدمها لإحياء ذكرى أصدقائك المتوفين، وذلك بالإضافة إلى اللحظات السعيدة.

وكتب ديفيد هاريس، مدير المنتجات بشركة "فيس بوك": "سمعنا أن العديد من الأشخاص يرغبون فى مشاركة أحداث الحياة الرئيسية وتذكرها، بما فى ذلك اللحظات الصعبة مثل فقدان شخص عزيز عليه"، ووفقًا لهذا ستضم صفحة الذكريات الجديدة لـFacebook الناس المتوفين، وستجعل المستخدمين أكثر حزنًا.

فيس بوك

وأضاف هاريس: "أحداث الحياة يجب أن تشمل كل الذكريات سواء كان الأمر يتعلق بمناسبات سعيدة أو رسمية أو حزينة، ومشاركة حدث حياتك على "فيس بوك" هو وسيلة لإعلان حالتلك الرئيسية لأصدقائك وعائلتك.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، كلف فيس بوك مجموعة من الباحثين لإجراء دراسة تضم 1000 مستخدم ووجدوا أن شخصًا واحدًا من كل أربعة أشخاص ينشر أو قد ينشر لحظات صعبة أو خطيرة.