اللى على على.. كاردى بى تشترى منزل أحلام أمها بأكثر من 600 ألف دولار

اشترت المطربة العالمية كاردى بى منزل كبير فى مدينة نيويورك لأمها، وجاء هذا بعد الغناء الفاحش الذى رأته الفنانة كاردى بى خلال هذا العام، وهذا كما ذكره موقع TMZ.
البيت شبيه بالقصر، فهو عبارة عن العديد من الطوابق الواسعة، وبه صالة ألعاب للجيم، ومخنة كبيرة بالإضافة إلى قبو كبير واسع، وقالت كاردى بى أنها كانت متعطشة كثيرًا لشراء منزل خاص لأمها العام الماض ولكنها كانت فقط تمتلك ـ600 ألف دولار وهذا لا يعنى أى شىء بالنسبة لثمن المنازل الهائل فى مدينة نيويورك.
اضطرت الفنانة كاردى بى أن تدخر من مصروفاتها وأن تعمل جاهدة لكى تستطيع شراء منزل أحلام والدتها. لم تصرح النجمة عن الثمن الحقيقى للمنزل ولكن من الواضح أنه يبلغ ملايين الدولارات.
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