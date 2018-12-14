شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بالاتفاق بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السلام يالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق الذى توصلت إليه الأطراف اليمنية فى السويد اليوم فى أعقاب مشاورات السلام التى عقدت هناك حول عدد من ملفات الصراع الدائر بين تلك الأطراف.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية فى بيان له : إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة وإيجابية فى طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر فى اليمن منذ سنوات وذلك وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن 2216، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ودعا المصدر الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق والبناء عليه حقنا لدماء الأشقاء ورفعا لمعاناة أبناء الشعب اليمنى الشقيق.

وأشاد المصدر بالجهود الكبيرة والمقدرة التى بذلتها السويد والأمم المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.

وكانت مشاورات السلام اليمنية اختتمت فى السويد اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا أهمها ملفا (الحديدة) و(تعز) إضافة إلى اتفاق حول الأسرى.