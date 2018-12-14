أنقرة.. اختتام برنامج تدريبي استفاد منه 30 موظفا سودانيا

أنقرة / الخليج 365

اختتم في العاصمة التركية أنقرة، مساء الخميس، برنامج تدريبي استفاد منه 30 موظفا حكوميا سودانيا.

البرنامج استمر لمدة 5 أيام متواصلة، وتم خلاله تقديم تدريبات حول السلامة المهنية لموظفين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية السودانية.

ونظم البرنامج مركز أبحاث العمل والتعليم والضمان الاجتماعي (CASGEM)، التابع لوزارة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا.

وقال عبد الرحيم شينوجاك، رئيس "CASGEM"، للأناضول، إن هذا البرنامج التدريبي جزء من مشروع يهدف إلى مشاركة تجربة السلامة المهنية في تركيا مع العديد من الدول المجاورة والصديقة.

وأضاف: "استضافة الموظفين الحكوميين السودانيين هي إحدى ثمار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم في عام 2017، وتتماشى مع تصاعد التعاون الثنائي بين البلدين".

أيضا، لفت شينوجاك إلى أن الموظفين الحكوميين السودانيين تمت دعوهم للمشاركة في البرنامج التدريبي؛ لأن تركيا ترى في هذا البلد العربي "شريكا أخويا واستراتيجيا".

من جانبه، قدم بدر الدين بخيت، رئيس الوفد السوداني للبرنامج التدريبي، الشكر للحكومة التركية وإدارة "CASGEM" على دعوتهم لحضور هذا البرنامج.

وقال بخيت، للأناضول: "نحن هنا لتبادل تجاربنا مع الاخوة الأتراك، ومن أجل الاستفادة من الخبرات الناتجة عن التقدم والتطور الذي حققته تركيا في الفترة الأخيرة".

وأكد بخيت أنهم ينظرون في السودان إلى التجربة التركي ةعلى أنها "تجربة ملهمة".

وخلال زيارته للخرطوم في ديسمبر/كانون الأول 2017، اتفق الرئيس أردوغان مع نظيره السوداني عمر البشير على قيام شراكة استراتيجية بين البلدين.

وبفضل تلك الزيارة التاريخية، التي جرى خلالها توقيع 22 اتفاقية مختلفة، تشهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة انتعاشا وتطورا لافتا.