فرنسا.. الشرطة تقتل منفذ هجوم ستراسبورج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، الخميس، مقتل منفذ الهجوم الذي استهدف سوقًا لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج "شمال شرق"، الثلاثاء، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وبحسب "الأناضول"، يأتي مقتل منفذ الهجوم، ويدعى شريف شكاط، بعد 48 ساعة من إطلاقه النار بسوق لعيد الميلاد بالمدينة، قبل تنقله إلى أحياء أخرى، ثم فراره عقب إصابته في ذراعه برصاص جنود من عملية "سونتينال" (عملية عسكرية محلية لمكافحة الإرهاب).

وقال كاستانير، في كلمة مقتضبة من مقر بلدية ستراسبورج نقلها إعلام محلي، إنّ "منفذ الهجوم بادر بإطلاق النار على قوات الأمن".

وأضاف أنّ "القوات ردت على شكاط، ما أدى إلى مقتله".

وتابع: "تحدثت إلى الرئيس (إيمانويل ماكرون) ورئيس الوزراء (إدوار فيليب) وتأكدنا من هوية المشتبه به".

وأعرب الوزير الفرنسي، عن تضامنه مع ضحايا وجرحى الهجوم، ومع مدينة ستراسبورج.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مسؤول فرنسي كبير، مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورج، في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة.

وصرح المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه بسبب استمرار العملية، بأنّ المشتبه به أطلق النار على قوات الشرطة، مساء الخميس، مضيفًا أن الأخيرة ردت عليه وأردته قتيلًا.

ووقع تبادل إطلاق النار، في حي نودورف، حيث أجرت الشرطة عملية بحث، الخميس، عن شريف شكاط، (29 عامًا) الفرنسي الجنسية والمولود في ستراسبورج، وقالت الشرطة إنه المشتبه به في هجوم الثلاثاء.