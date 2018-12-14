«الشيوخ الأمريكي» يقر سحب دعم واشنطن للتحالف العربي باليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون لـ"سحب" دعم بلادهم للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
وبحسب "الأناضول"، وافق 56 سيناتورًا على مشروع القانون بينما رفضه 41.
ويحد المشروع من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن اليمن" target="_blank">الحرب في اليمن.
وقدّم المشروع القرار لمجلس الشيوخ من قبل السيناتورات بيرني ساندرز ومايك لي، وكريس مورفي.
وقال السيناتور راندرز، في كلمة له بالجمعية العامة لمجلس الشيوخ عقب عملية التصويت: "الولايات المتحدة لن تكون شريكًا لتدخل السعودية التي تسببت في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وأضاف: "نقول للنظام الاستبدادي في السعودية إننا لن نكون جزءًا من مغامراتهم العسكرية".
ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت في مجلس النواب على هذا الإجراء الذي يجب على الرئيس دونالد ترامب التوقيع عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.
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