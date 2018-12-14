افتتاح 9 مدارس بـ«أعزاز السورية»: توفر التعليم لـ10 آلاف تلميذ

وبحسب "الأناضول"، شارك في مراسم الافتتاح نائب والي كليس، خاقان ياووز أردوغان، ونائب رئيس "آفاد" إسماعيل بالاق أوغلو، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.
يأتي ذلك تنفيذًا لبرتوكول تعاون بين جمعية "بيت السلام"، و"آفاد"، لبناء 9 مدارس تضم 130 فصلًا دراسيًّا في مخيم "الإيمان" للنازحين بأعزاز.
وخلال مراسم افتتاح المدارس، وزع الهلال الأحمر التركي هدايا للأطفال.
من جانبه، صرح نائب رئيس "آفاد"، بأنّ بلاده تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري منذ ثمانية أعوام.
ولفت إلى أن افتتاح المدارس التسعة في مخيم "الإيمان"، جاء بالتعاون مع جمعية "بيت السلام".
من جانبه، أوضح نائب والي كليس، خاقان ياووز أردوغان، أنّ المشروع يوفر فرصة التعليم لـ 10 آلاف تلميذ.
وأضاف أن وزارة التربية التركية أخذت على عاتقها توزيع المناهج الدراسية، وتوفير الكتب على التلاميذ في المدراس الجديدة.
كما لفت نائب الوالي، إلى أنّ هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، تولّت بدورها، بناء حديقة ألعاب لتلاميذ المدارس.
وأعرب عن شكره لكل من ساهم في إنجاز المشروع.
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