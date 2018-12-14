بعد إدانة محاميه السابق.. هل طلب ترامب خرق القانون؟

وأضاف: "ما حدث يطلق عليه طلب المشورة، ويتحمل المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ ولهذا يحصل المحامون على أجورهم".
وتابع: "الكثير من محامي تمويل الحملة الانتخابية (في سباق 2016)، أكدوا بشدة أنني لم أرتكب أي خطأ فيما يتعلق بقوانين تمويل الحملة الانتخابية".
وأوضح: "كوهين، كان مدانًا بالعديد من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة، وهما ليستا تهمتين جنائيتين، وربما لم يكن مذنبا بهما حتى على أسس مدنية".
وصرح الرئيس: "لقد أقر بهذه التهم لإحراج الرئيس، والحصول على حكم مخفف بالسجن، وهو ما حصل عليه، إضافة إلى أن عائلته نجت مؤقتًا.. بصفته محاميًّا فإنّ على مايكل مسؤولية كبيرة تجاهي".
وقضت محكمة جنايات مانهاتن، بمدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، بالسجن 3 سنوات بحق كوهين، بعد إقراره بالذنب لسلسلة من الجرائم، بما في ذلك انتهاك تمويل الحملات الانتخابية، والتهرب من الضرائب، والكذب على الكونجرس.
وقبيل قرار المحكمة، قال كوهين، إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن الجرائم التي ارتكبها.
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