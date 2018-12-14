الأزمة اليمنية..مقترح بريطاني لمراقبة ميناء الحديدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت بريطانيا، الخميس، أنّ آلية الأمم المتحدة للمراقبة في ميناء "الحُديدة" اليمني، يمكن أن تجري عن طريق طائرات بدون طيار، تابعة لإحدى الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، قبل لحظات من بدء جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، وفق "الأناضول".

في وقت سابق الخميس، انتهت جولة المشاورات بين طرفي النزاع في اليمن، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، باتفاق حول الوضع في الحُديدة، وتفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في تعز، وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.

وقالت بيرس إنّ "بلادها ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، بعد أن يستمع مجلس الأمن، الجمعة، إلى إحاطة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، حول مخرجات مشاورات السويد".

وأضافت: "سنستمع إلى جريفيث، الجمعة، وبعد ذلك سنناقش مع زملائنا في المجلس، كيفية تقديم الدعم لما حصل في السويد الخميس".

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إن كان مشروع القرار البريطاني الخاص باليمن سيتضمن تأسيس مراقبة أممية لميناء الحديدة، صرحت بيرس: "لم أطلع بعد على طبيعة الآلية الأممية المقترحة، ونحن نعرف أنه يمكن أن تتواجد الأمم المتحدة هناك، أو يمكن مراقبة الميناء عبر طائرات درون (بدون طيار) تقدمها إحدى الدول الأعضاء".

وأوضحت: "المهم هنا هو أن الطرفين انخرطا بشكل كامل مع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن جريفيث".

وفي وقت سابق الخميس، قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم جوتيريش، إنّ مراقبة الأمم المتحدة لميناء الحُديدة اليمني، تتطلب تفويضا من مجلس الأمن.

والجمعة، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة يقدمها غريفيث حول "اتفاقات ستوكهولم" بين أطراف الأزمة اليمنية.