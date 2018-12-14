بالإجماع.. «الشيوخ الأمريكي» يحمل محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، بالإجماع، على قرار يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي ونقلت "الأناضول" عن وكالة "أسوشييتد برس" أنّ القرار دعا الحكومة السعودية لـ"ضمان محاسبة مناسبة" للمسؤولين عن قتل خاشقجي، ووصف القرار بأنه "توبيخ مباشر" لولي العهد السعودي. وتمّ تمرير القرار بعد لحظات من إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون ينص على سحب الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن.

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