«كثافة الثلوج» تعطّل الدراسة في أنقرة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن والي أنقرة واصب شاهين، تعطيل المدارس في العاصمة التركية، اليوم الجمعة؛ بسبب كثافة الثلوج وسوء الأحوال الجوية. جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على "تويتر"، وفق "الأناضول". وأوضح "شاهين" أنّ تساقط الثلوج سيستمر طوال الليل وحتى ظهر الغد، بحسب توقعات الأرصاد الجوية. وأكّد أنّ قرار تعطيل المدارس في عموم الولاية جاء حفاظًا على سلامة الطلاب.

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