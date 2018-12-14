وزير داخلية اليمن يهاجم التحالف العربي: اتفاق الحديدة انتصار للحوثيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في أول رد حكومي مختلف، قال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري إنّ "مليشيات الحوثي" ستنقض الاتفاقات التي وقعتها في السويد، ومن يصدقها فهو واهمٌ.

جاء ذلك عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول مدينة الحديدة (غرب)، ومينائها الاستراتيجي.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية اليمني - في بيان - إنّ "الاتفاقيات التي أعلن عنها الخميس في السويد، بين وفد الشرعية والحوثيين، لن تترجم على أرض الواقع من قبل الجماعة".

وأضاف البيان أنّ وفد الحكومة اليمنية الشرعية لم يكن موفقًا بالقبول بهذه الاتفاقيات دون ضمانات حقيقية لتنفيذها من قبل وفد "الانقلابيين".

وأوضح أنّ الاتفاقية هذه تمنح مليشيات الحوثي انتصارًا، بعد أن كانت على وشك الهزيمة والقضاء عليها في الحديدة.

وأكّد البيان، سقوط "الاتفاقية" أمام تفسيرات "الانقلابيين" عند التنفيذ.

ودعا اليمنيين إلى عدم تصديق جماعة الحوثي، "فقد عُرفت مرارًا وتكرارًا بنقضها للمواثيق والعهود"، وفق قوله.

وأفاد البيان، بأن اتفاق السويد أعطى المليشيات المتمردة على الدولة والشرعية الدستورية مزيدًا من العمر والاستمرار في ممارسة انتهاكاتها ضد اليمنيين ودولتهم.

كما عبّر الميسري، عن أسفه لقبول دول التحالف العربي، بمثل هذا الاتفاق دون الضغط على الشرعية.

وأوضح: "التحالف يضغط علينا في كل شيء نقدم عليه.. لماذا توقف الضغط هنا؟!

ووصف المسيري، قبول الحكومة اليمنية والتحالف العربي بهذه الاتفاقية بـ"الانتكاسة"، التي سيندم عليها الجميع.

واعتبر أن الاتفاقية "تفريطًا بدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن وطنهم وشعبهم دون أي مقابل".

وشدد على أن بقاء اليمن يتمثل في "انتصار الشرعية الدستورية واستعادة مؤسسات الدولة، وضياعها سيكون باستمرار مليشيات الانقلاب المدعومة من إيران وبقاءها".

وفي وقت سابق الخميس، قال محمد عبد السلام، الناطق باسم جماعة "الحوثي"، ورئيس وفدها المفاوض في مشاورات السويد، إنه لا توجد مؤشرات لوقف الحرب في اليمن، وحث على "اليقظة العالية والحذر وتحديدًا في جبهات الحديدة وتعز".