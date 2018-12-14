«صور بس مجهدة شوية».. أخطاء الهواة عند التقاط صور البانوراما

يمكن أن تكون الصور البانورامية مذهلة حقًّا إذا تم القيام بها بشكل صحيح عند محاولة التقاطها، عادةً ما نحتاج إلى التقاط شىء مبهر للوصول إلى مشهد كامل فى الإطار، هذه الرغبة من حق الجميع أن يتمناها، على الرغم من ذلك عند تركها للهواة، تتحول اللقطات إلى شىء غريب ومضحك تمامًا.

هذه الفتاة لن تحتاج إلى عصاة السيلفى لالتقاط الصور لها

ربما خطأ الكلب أن ينظر خلفه أثناء التقاط الصورة البانورامية له

ربما عينها وحدها التى تأثرت بفلاش الكاميرا أو اتجهت للنظر لشىء آخر

حصان دابل مثل الدراجة ذات المقعدين

كانت محاولة غريبة من نوعها لالتقاط صورة بانورامية لكلب أحدهم

زرافة متخفية فى شكل حصان

كلب مطاطى