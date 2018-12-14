مؤشر دبي يخرج من أسبوع «الصفقات» بمكاسب 0٫7٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أغلقت أسواق الأسهم المحلية على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي؛ ليعزز مؤشر سوق دبي موقعه في المنطقة الخضراء، كاسباً 0.99%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.50%؛ لكن التداولات لا تزال حذرة؛ بعد موجة التراجعات الأخيرة.

شهدت الأسواق سيولة كبيرة بنحو 2.24 مليار درهم، مدفوعةً بصفقتين كبيرتين قبل جلسة التداول، على «أبوظبي الأول» بقيمة 1.79 مليار درهم، بتداول 128 مليون سهم، ليرتفع إجمالي السيولة في سوق أبوظبي إلى 1.96 مليار درهم، بتداول 189.7 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي 274.6 مليون درهم، بتداول 379.5 مليون سهم. ومع استثناء الصفقات الضخمة في سوق أبوظبي، بلغ إجمالي السيولة الكلية في السوقين نحو 447.6 مليون درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي في جلسة نهاية الأسبوع 0.99%، مضيفاً 25.6 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 2599.05 نقطة، مستعيداً جزءاً من الخسائر، التي مُني بها المؤشر خلال الفترة الماضية؛ حيث جاء الارتفاع في المؤشر العام للسوق، وسط ارتفاع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية.

وارتفع قطاع العقار 1.54%، متجاوزاً الانخفاض الوحيد لسهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.46% إلى 4.33 درهم، بتداول 30.7 مليون درهم؛ وذلك مع ارتفاع غالبية أسهم القطاع، وعلى رأسها «الاتحاد العقارية» بنمو 7.41% إلى 0.435 درهم، وسط تداولات نشطة بقيمة 82.3 مليون درهم، بتداول 190.3 مليون سهم؛ حيث شهدت الشركة صفقة كبيرة للمطلعين قبيل نهاية الجلسة بنحو 145 مليون سهم، بسعر 0.435 درهم للسهم الواحد، بقيمة 63 مليون درهم.

وارتفع «ديار للتطوير» 5.9% إلى 0.377 درهم، فيما سجل «إعمار للتطوير» ارتفاعاً بنسبة 7.57% إلى 4.83 درهم، وارتفع «إعمار مولز» 1.74% و«داماك» 2.37%.

وارتفع مؤشر الاستثمار 2.66%، وسط ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.33% إلى 1.32 درهم، بتداول 25.8 مليون درهم و«سوق دبي المالي» 4.87% إلى 0.797 درهم، و«الخليجية للاستثمارات» 5.41% إلى 0.195 درهم و«الرمز» 9.65% إلى 1.25 درهم، فيما تراجع «شعاع» 1.01%.

وطاولت الارتفاعات أسهم البنوك مثل «أملاك للتمويل»، الذي ارتفع 5.82% إلى 0.400 درهم و«مصرف عجمان» 2.59% و«جي إف إتش» 0.88% و«دبي الإسلامي» 0.19% إلى 5.19 درهم، بينما تراجع «السلام السودان» 8% و«دبي التجاري» 2.99% و«الخليجي التجاري» 2.3%.

وسجل «دار التكافل» الارتفاع الوحيد في قطاع التأمين، بنسبة 5.8% إلى 0.456 درهم، بتداولات ضعيفة، فيما تراجع «تكافل الإمارات» 0.57% و«سلامة» 1.89% و«أمان» 5.58%.

وارتفع «الخدمات» 6.17%، مع ارتفاع «أمانات» 10.09% إلى 1.2 درهم، بتداول 15.8 مليون درهم، و«تبريد» 1.25% إلى 1.62 درهم. وصعد «دي إكس بي إنترتينمنتس» 10.4% إلى 0.276 درهم، بتداول 13.7 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.5%، ليغلق عند 4861.53 نقطة، بدعم من ارتفاع الاستثمار 2.67% والعقار 4.29% والطاقة 5.1%، فيما تراجع البنوك 0.03% والتأمين 0.10% والصناعة 0.27%.

وانخفض سهم «أبوظبي الأول» 0.29% إلى 13.96 درهم، بتداول 60.5 مليون درهم، فيما شهد السهم، صفقتان ضخمتان قبل افتتاح الجلسة، بقيمة 1.79 مليار درهم، عبر 128 مليون سهم، كما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.23% إلى 8.2 درهم، بتداول 21 مليون درهم، و«الاتحاد الوطني» 3.23% إلى 4.8 درهم و«أبوظبي الإسلامي» 1.01% إلى 3.99 درهم.

وسجل «دانة غاز» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنسبة 8.4% إلى 0.89 درهم، وسط تداولات بقيمة 10.14 مليون درهم، كما ارتفع «طاقة» 4.3% إلى 0.97 درهم.

وفي العقار، ارتفع «الدار» 5.23% إلى 1.161 درهم، بتداول 11 مليون درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 1.84% إلى 0.50 درهم، فيما تراجع «إشراق» 0.97% إلى 0.51 درهم. وسجل «اتصالات» ارتفاعاً بنسبة 0.47% إلى 16.98 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، مسجلين محصلة ب 29.4 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 145.7 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 116.3 مليون درهم.

واتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، مسجلين نحو 9.5 مليون، نتيجة لمشتريات بقيمة 2.05 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 2.06 مليار درهم. وسجل الخليجيون محصلة بيعية بقيمة 12.8 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 12.6 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 25.5 مليون درهم.

وسجلت المؤسسات محصلة شرائية بقيمة 10 ملايين درهم؛ نتيجة لمشتريات بقيمة 2.09 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 2.08 مليار درهم.