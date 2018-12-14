دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تطور شاحن فائق السرعة 20W بمعايير SCP ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت تسريبات جديدة خرجت من شركة هواوي مؤخراً، تشير إلى خطط الشركة لتطوير شاحن فائق السرعة بقدرة 20W كما يدعم معايير SCP.

جاء في أحد الوثائق التي تم تسريبها من شركة هواوي، أن العملاق الصيني لديها شاحن جديد تحت التطوير حالياً، يتميز بقدرة 20W، ويستخدم نصف التيار المستخدم في الجيل الثاني من معايير SCP، حيث من المقرر أن يدعم 10V/4A كبديل للمعايير السابقة المستخدمة 10V/2A.

ومن المتوقع أن تقدم هواوي هذا الإصدار من وحدات الشحن لإصداراها القادم من الهواتف الذكية Huawei P30 المقرر الإعلان عنه في بداية 2019، كما تدعم الإصدار الأعلى P30 Pro بوحدة الشحن المميزة بقدرة 40W.

يذكر أن هواوي قدمت وحدة الشحن بقدرة 40W لإصداراها الأخير من الهواتف الذكية المميزة Mate 20 Pro، حيث يدعم شحن كامل لبطارية بقدرة 4200 mAh في 60 دقيقة فقط، إلا أن تكلفة إنتاج الشاحن المرتفعة دفعت الشركة إلى البحث عن معايير أقل لإصداراها الجديد من وحدات الشحن.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تطور شاحن فائق السرعة 20W بمعايير SCP ظهر على التقنية بلا حدود.