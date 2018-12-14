شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار باليمن: السلام ممكن الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو باتفاق وقف إطلاق النار الذى توصّل إليه فى السويد الخميس طرفا النزاع فى اليمن، معتبراً أنّ السلام أصبح "ممكناً" فى اليمن. وقال بومبيو فى بيان إنّ "هذه المحادثات بين حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين تمثّل خطوة أولى حاسمة، السلام ممكن".

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