رسالة من الحوثي إلى أبناء خاشقجي: يمكننا إعادة جثة والدكم

الحوثي وجثة خاشقجي

وقال الحوثي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إذا طلب منا أولاد خاشقجي أو لديهم الرضى بالمطالبة بجثة والدهم فسنعمل على ذلك".

وتابع رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة "أنصار الله"، "نرجوا إبلاغنا قبل تسليم أسرى بعض الدول ذات العلاقة بالقضية، كون الموضوع إنساني والشعب ذاق الأمرين".

وعزى الحوثي عرض ذلك إلى: "انتهاك القانون الإنساني والدولي بما ارتكبه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن".

مجلس الشيوخ والحرب اليمنية Twitter.com

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون، يفرض أول عقوبات على السعودية.

وقضى قرار المجلس بتأييد مشروع قانون إنهاء الدعم العسكري الأمريكي في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ولي العهد وخاشقجي

كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أيضا اليوم، مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

© REUTERS / SERGIO MORAES وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب كوركر، بالمشروع، بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.