أمير قطر يعزي أردوغان في ضحايا حادث قطار أنقرة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
أعربت قطر، الخميس، عن تعازيها لتركيا في ضحايا حادث قطار العاصمة أنقرة.
جاء ذلك في برقية بعث بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعبر الأمير تميم، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادث؛ متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، جاهد طورهان، مصرع 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين في حادث القطار السريع بأنقرة.
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