إصابة جندي إسرائيلي في عملية "دهس" وسط الضفة الغربية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الاناضول

أُصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، مساء الخميس، في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

والجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب مقتضب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365، إن فلسطينيا حاول ارتكاب عملية "دهس مجموعة من الجنود كانوا في مهمة عملياتية في مدينة البيرة، حيث أصيب أحد الجنود بجروح طفيفة".

وأضاف:" قوات الأمن في المكان ردت بإطلاق نار وتمكنت من تحييده"، دون ذكر توضيحات حول مصيره.

من جانبها، قالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، إن الفلسطيني "قُتل".

من جهته، قال الهلال الاحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي منع طواقمه من الوصول لموقع إطلاق النار في مدينة البيرة.

أما وزارة الصحة الفلسطينية، فقالت في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الخليج 365، إنها تسعى للحصول على "معلومات حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلقت قوات الاحتلال النار عليه، قرب مدخل البيرة الشمالي".

ويسود التوتر الشديد، الضفة الغربية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي، أمس واليوم، 3 فلسطينيين بدعوى تنفيذهم هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وفيما يبدو أنه رد على قتل الفلسطينيين الثلاثة، شن مجهولون، هجوما ظهر اليوم الخميس، أسفر عن مقتل إسرائيلييْن اثنين، وإصابة آخريْن، بجروح خطيرة، شرق مدينة رام الله(وسط).

وقرر الجيش الإسرائيلي فرض حصار على مدينة رام الله، في أعقاب الهجوم، وبدأ في حملة تفتيش عن منفذيه.