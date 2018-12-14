5 دول عوضت النقص الناتج عن حظر النفط الإيراني

أظهر تقرير أوبك الشهري زيادة إنتاج النفط من 5 دول خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنحو 851 ألف برميل يوميا ساعدت في تعويض نقص الإمدادات الناتجة عن فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وفى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض الحزمة الثانية من العقوبات على طهران، والتي تشمل قطاع النفط والطاقة، ورغم العزم الأمريكي على الوصول بصادرات إيران النفطية إلى مستوى "صفر" إلا أن واشنطن منحت 8 دول استثناءات لشراء النفط الإيراني لمدة 6 أشهر

وجاءت السعودية على رأس الدول التي زادت إنتاجها النفطي خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضى، حيث بلغت الزيادة بنحو 451 ألف برميل ليصل إلى إجمالي انتاجها 11.093 مليون برميل يوميا، مقابل 10.642 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وجاءت نيجيريا في المرتبة الثانية بين دول أوبك التي زاد إنتاجها خلال الشهر الماضي حيث بلغ نحو 1.938 مليون برميل يوميا، مقابل 1.635 مليون برميل، خلال شهر أكتوبر، بزيادة قدرها 303 ألف برميل.

وزاد إنتاج الإمارات بنحو 66 ألف برميل حيث بلغ خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 3.336 مليون برميل يوميا، مقابل 3.270 مليون برميل خلال شهر أكتوبر 2018.



الزيادة المفاجئة كانت من فنزويلا التي رفعت إنتاجها بعد أشهر طويلة من نقص الإمدادات بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعانيها، وزاد إنتاجها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 31 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 1.464 مليون برميل يوميا، مقابل 1.433 مليون برميل.

وزادت غينيا إنتاجها بنحو 11 ألف برميل يوميا حيث بلغ الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني نحو 119 ألف برميل يوميا مقابل 108 ألف برميل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هبوط إنتاج إيران

فيما هبط إنتاج إيران من النفط الخام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لأدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2016، تحت ضغوط العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وجاء في التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الأربعاء، أن إنتاج طهران تراجع دون 3 ملايين برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليسجل 2.954 مليون برميل يومياً.

ومقارنة مع الشهر السابق له، فقد تراجع إنتاج طهران من النفط الخام بنحو 379 ألف برميل يومياً، مقارنة مع إنتاج أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه، البالغ حينها 3.333 مليون برميل يومياً.

وكانت آخر مرة بلغ فيها إنتاج إيران دون 3 ملايين برميل يومياً، في فبراير/شباط 2016، حيث بلغ الإنتاج وقتها 2.93 مليون برميل يومياً.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، بلغ إنتاج إيران النفطي نحو 3.451 مليون برميل، بينما بلغ متوسط الإنتاج اليومي في 2017 نحو 3.813 مليون برميل يومياً.

انخفاض إنتاج 4 دول

وفى المقابل انخفض الإنتاج النفطي اليومي من 4 دول من دول أوبك، فجاءت أنجولا في المرتبة الأولى حيث هبط إنتاجها بنحو 40 ألف برميل، ليسجل في شهر نوفمبر 1.417 مليون برميل، مقابل 1.457 مليون برميل خلال شهر أكتوبر.

وانخفض إنتاج العراق والكويت بنحو 5 و3 الالاف برميل على الترتيب، حيث بلغ إنتاج العراق نحو 4.455 ألف برميل في مقابل 4.460 ألف برميل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، فيما بلغ إنتاج الكويت نحو 2.730 في مقابل 2.733 مليون برميل خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وسجل الإنتاج الجزائري انخفاضا بنحو ألفي برميل يوميا حيث سجل إنتاجها خلال شهر نوفمبر نحو 1.068 مليون برميل، مقابل 1.070 مليون برميل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ويعد النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس لإيران، ومورداً رئيسياً للنقد الأجنبي، وستكون بحاجة إلى موارد نقد أجنبي لتوفير فاتورة الواردات والحفاظ على عملتها المتراجعة.

وتخارجت عديد من الشركات العاملة في مجال النفط من إيران، مثل توتال الفرنسية وشركات نقل للنفط مثل ميرسك تانكرز الدنماركية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي.