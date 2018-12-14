«إسرائيل» تعدم أربعة فلسطينيين وتحاصر رام الله بمئات الجنود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد أربعة فلسطينيين برصاص جيش الحرب «الإسرائيلي» في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقتل جنديان «إسرائيليان» وأصيب 5 آخرون، بعمليات إطلاق نار ودهس وطعن. وفرض الاحتلال حصاراً عسكرياً شاملاً على مدينة رام الله والبيرة وحشد مئات الجنود لتطويقها، في أعقاب عملية إطلاق في المدينة قتل فيها جنديان احتلاليان وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة وانسحاب المنفذ بسلام، والتي عدها الاحتلال أخطر عملية منذ 10 سنوات، وجاءت العملية رداً على اغتيال الاحتلال لنشطاء فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف «إسرائيلية»، فيما شنت قوات الحرب، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، طالت 56 فلسطينياً على الأقل، من الضفة والقدس بينهم طفلة من رام الله.

واستشهد الشاب صالح عمر البرغوثي (29 عاماً) من قرية كوبر في رام الله، الليلة قبل الماضية، برصاص قوات الاحتلال. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات خاصة «إسرائيلية» (مستعربون)، كانت قد اختطفت البرغوثي، بعد إطلاق النار صوب مركبته العمومية عند مروره من شارع سردا باتجاه كوبر، كما اعتقلت اثنين آخرين في ذات الحظة، فيما أبلغت سلطات الاحتلال رسمياً عن استشهاده لاحقاً، واتهمته بالمسؤولية عن تنفيذ عملية مستوطنة «عوفرا»، التي وقعت في رام الله قبل أيام وأصيب فيها 11 مستوطناً.

وفي السياق ذاته، أصيب شابان برصاص الاحتلال، الليلة قبل الماضية، خلال مواجهات في قرية كوبر شمال غرب رام الله. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كوبر بأعداد كبيرة، وتوجهت نحو منزل الشهيد صالح عمر البرغوثي، لاقتحامه. وأضافوا أن الاحتلال اقتحم منزل الشهيد، وأخرج والده واثنين من إخوته وكافة الشبان من المنزل، وأبقت داخله النساء وعدداً آخر ممن كانوا قد حضروا مسبقاً، وبدأت بتفتيش محتوياته بشكل دقيق. ودارت مواجهات عنيفة في محيط المنزل ووسط القرية، ما أدى لإصابة اثنين برصاص الاحتلال الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

واغتالت وحدة خاصة من جيش الاحتلال، الشاب أشرف وليد نعالوة، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بعد اشتباك مسلح، ونعالوة هو منفذ عملية «بركان» التي قتل فيها مستوطنان بعد مطاردة استمرت أكثر من شهرين. وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوة خاصة اقتحمت مخيم عسكر الجديد وحاصرت منزلاً وسط إطلاق كثيف للنار، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الشاب نعالوة، وجرى احتجاز الجثمان. وأكدت المصادر أنه جرى اعتقال أربعة مواطنين، بتهمة إيواء المطارد. وأصيب العشرات من الشبان، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع جنود الاحتلال بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة.

واستشهد الشاب مجد جمال مطير من مخيم قلنديا شمال القدس، برصاص قوات الاحتلال، في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس بعد تنفيذه عملية طعن أصاب خلالها جنديين «إسرائيليين».

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال أطلقت بين 10-12 رصاصة على الشاب مطير، وتركته ينزف لنحو 40 دقيقة قبل أن يرتقي شهيداً، بزعم طعنه عنصرين من جنود الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك ومنعت المواطنين من دخوله لأداء صلاة الفجر، ما اضطرهم للصلاة في الشوارع القريبة من الأقصى في أجواء عاصفة وباردة وماطرة.

وأعدمت قوات الاحتلال فلسطينياً يدعى حمدان توفيق العارضة، من بلدة عرابة قضاء جنين (60 عاما) إثر انزلاق سيارته التي يقودها في المنطقة الصناعية قرب البيرة، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. وأبلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة باستشهاد مواطن، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مدخل البيرة الشمالي، في المنطقة الصناعية. وأفادت مصادر محلية أن الشهيد فقد السيطرة على المركبة التي يقودها فأطلق الاحتلال النار عليه، وأضافت المصادر لاحقا، أن جنديا «إسرائيليا» أصيب بجروح نتيجة عملية الدهس المزعومة.

وأعلنت مصادر «إسرائيلية» عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح حرجة في عملية إطلاق نار، نفذها مقاوم فلسطيني شرق مدينة البيرة قرب مستوطنة «عوفرا». ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن شاباً أطلق النار نحو مجموعة من الجنود، الذين كانوا يقيمون حاجزاً عسكرياً على مدخل «عوفرا». وأعلن جيش الاحتلال فرض حصار شامل على مدينة رام الله في أعقاب العملية. وأضاف: «يتم تنفيذ أعمال فحص شاملة في مداخل ومخارج المدينة بالإضافة إلى تعزيز قوات الجيش في الضفة بعدة كتائب إضافية». وأغلق الاحتلال، حاجز «بيت إيل»، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ومفترق عين سينيا.وعم الإضراب التجاري، مدينة طولكرم حداداً على أرواح الشهداء. وجابت مسيرة جماهيرية غاضبة شوارع المدينة، في الوقت الذي أشعل فيه الشبان إطارات المركبات وسط ضاحية شويكة شمال المدينة مسقط رأس الشهيد أشرف نعالوة. وردد المشاركون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في المسيرة الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه. وانتظم العشرات في مسيرة شعبية وسط رام الله رفضاً لجرائم الاحتلال. وأغلق الشبان المحال التجارية وسط رام الله، حداداً على أرواح الشهداء.

واعتدى مستوطنون، على مركبات المواطنين أمام بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بغاز قوات الاحتلال في مواجهات ببلدة تقوع شرق بيت لحم.

وهاجم مستوطنون، قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، حيث تصدى الأهالي لهم الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات في المكان. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس، وشددت من اجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط نابلس، فيما هاجم مستوطنون سيارة إسعاف في مدينة الخليل، كما اعتدوا على الفلسطينيين قرب مخيم العروب شمالي المدينة.

وأطلق جيش الاحتلال النار على مركبة فلسطينية، بعد عدم انصياعه لأوامر الجنود بالتوقف قرب قرية كفر عقب شرقي البيرة، حيث هاجمه المستوطنين بالحجارة، فحاول النجاة بحياته، فأصاب أحد المستوطنين.