سلطان: المسرح الصحراوي محفِّز للانتقال إلى «البحري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الليلة الماضية، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، الذي يقام بتنظيم من إدارة المسرح بدائرة الثقافة.. وسط أجواء جماهيرية في قلب صحراء الشارقة بمنطقة «الكهيف».

بدأ حفل الانطلاق بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين وعدد من فناني المسرح الإماراتي والعربي، وجمهور كبير من سكان المنطقة ومرتادي المناطق البرية، وتابع سموه والحضور، في مستهل الأمسية، عروضاً أدائية لفرقة المهابيش الأردنية.

ليبدأ بعدها العرض الافتتاحي بمسرحية «الفزعة» الإماراتية، لمسرح الشارقة الوطني، من تأليف وأشعار سلطان النيادي، وإخراج محمد العامري، ومشاركة نخبة من فناني المسرح الإماراتيين، ومنهم أحمد الجسمي، وإبراهيم سالم، ومرعي الحليان، وحميد سمبيج، وعبدالله مسعود. واحتفى العرض الافتتاحي للمهرجان، بالبيئة الصحراوية الإماراتية والعربية وما تحمله من عادات وتقاليد وموروث وقيم عربية أصيلة، والتي انعكست على سلوك الإنسان العربي من مكارم الأخلاق وقيم نبيلة، ومن هذه القيم (الفزعة)، وهي الفكرة الرئيسية للعرض، والتي من أحد معانيها «إغاثة الملهوف»، وتحمل الفزعة في طياتها الكثير من المعاني مثل الرجولة والنخوة والشهامة والمسؤولية الاجتماعية، وتلبية لنداء استغاثة المحتاج أو المظلوم أو المستجير، وثقافة (الفزعة) أكدها ودعمها ديننا الحنيف لنصرة المظلوم ومساعدة المحتاج، كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: (خير الناس أنفعهم للناس).

وفي ختام العرض، أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على العمل وفكرة المسرحية في نقل قيم وتقاليد المجتمع، وهو أحد أهداف المسرح، مشيداً سموه بجهود جميع الفنانين المسرحيين المشاركين في المهرجان.

وأكد سموه أن نجاح المسرح الصحراوي جاء مكتملاً ومحفزاً للانتقال إلى مرحلة جديدة في الفترة المقبلة وهي المسرح البحري.

وأشار سموه إلى أنه مطمئن على مستوى المسرح الإماراتي في كل تخصصاته وكوادره، من المؤلف والمخرج والفني والجمهور.

ومن جانبهم قدم الفنانون شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه للمسرح والمسرحيين، مؤكدين حرصهم على السير على نهج سموه في خدمة كل ما من شأنه الارتقاء بالثقافة والفنون والمسرح، آملين أن يكونوا على قدر ثقة سموه وتطلّعاته في تقديم رسالة المسرح ودوره المهم في المجتمع.

ويأتي المهرجان مواصلاً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، بما يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، في دعم المسرح والمسرحيين ونقل المسرح إلى قلب الصحراء حيث الفضاءات الجديدة التي لا يقيدها حدود خشبة المسرح، وليعيش جمهور وعشاق المسرح تجربة فريدة في مشاهدة عروض مسرحية في وسط الصحراء.

وتشارك في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي خمس مسرحيات عربية، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، حيث تتواصل العروض المسرحية بعد الافتتاح بمسرحية «الفزعة» لمسرح الشارقة الوطني، حيث ستقدم مسرحية «عنترة» لفرقة كريشن جروب من إعداد وإخراج الفنان المصري جمال ياقوت، ومسرحية «فتيان الفريك» لفرقة جمعية المسرحيين في نواكشوط وهي من إعداد محمد آدمو وسلي عبد الرحمن، وإخراج سلي عبدالرحمن، والمسرحية التونسية «خضراء» لفرقة فن الضفتين من تأليف حاتم الغرياني وإخراج حافظ خليفة، ويختتم عروض المهرجان بالمسرحية العُمانية «الهيم» لفرقة الصحوة المسرحية وهي من تأليف محمد سيف الرحبي وإخراج أحمد سالم البلوشي.

حضر انطلاق فعاليات المهرجان كل من الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية، وجمع غفير من الفنانين والجماهير من عشاق المسرح ومتذوقي الفن، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.