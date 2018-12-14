شكرا لقرائتكم خبر عن معادلة اليمن.. النصر يساوي الحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

ابن الديرة

ليست العلامة الأولى على انتصار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حرب سلام اليمن، لكنها العلامة الفارقة والتتويج الحقيقي لتضحيات المعنى والفكر والعمل، ومع ذلك وكله، الدم. الحوثي وصل إلى هذه النقطة التي تمثل انعطافة تاريخية بسبب الانتصارات العسكرية التي غيرت المعادلة على الأرض، ومشاورات السويد لم تكن لتتم قبل عدد قليل من السنين، فهذا الذي يذهب إلى آخر الدنيا ويتفاوض ويرضخ هو نفسه انقلب على الشرعية والمسار السياسي بمعرفة مجلس التعاون والجامعة العربية والأمم المتحدة، وأعلن نفسه حاكماً مستبداً يكرس وقته وجهده ومقدرات اليمن وشعبه لتوطيد تحالفاته الخارجية المشبوهة مع طهران والدوحة وما يسمى «حزب الله» اللبناني. اليوم ينزل الحوثي من أبراجه العاجية، نحو تحقيق خط سياسي جديد، يقال فيه: إن هذه هي الدولة والشرعية، وأن هذا هو الجيش الوطني، وأن هذه جماعة انقلابية كانت تكابر وتكبر على الحل السياسي.

رضوخ الحوثي ليس من فراغ، وإنما هو نتيجة منطقية لضغط القوات السعودية والإماراتية في اليمن، وكما أكدت الإمارات من قبل، فإن الحديدة مفتاح الحل، وها هو صوت الواقع يأتي مدوياً من السويد، ليصدق ما قالته الإمارات والسعودية، عملاً سياسياً ودبلوماسياً مخلصاً، وعملاً عسكرياً رفيعاً، وعملاً إنسانياً مهماً وضرورياً، أضف إلى ذلك، أن أثر انتصارات التحالف المتوالية في اليمن الشقيق لم يؤد فقط إلى هذه الثمار الدانية، متمثلة في جلوس الحوثي المنكسر على طاولة التفاوض والحوار، وإنما امتد الأثر إلى المنطقة كلها، خصوصاً لجهة مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، وانحسار النفوذ الإيراني متبرعاً بانكسار حلم طهران التوسعي، وفضح قطر فضحاً يساوي بالضبط العزلة والحضور الذي كأنه الغياب في آخر الركب.

دعت الرياض وأبوظبي إلى الحل السياسي قبل الحرب وأثناء الحرب، وبذلتا في سبيله جهوداً مشهودة عرفها العالم، وكان الحل العسكري، بعد مماطلة وحيل جماعة الحوثي، البديل الأوحد، نحو استعادة اليمن نفسه وشرعيته وحقه التاريخي من عصابة استولت عليه في ليلة مظلمة، نحو تحقيق أجندة إيرانية ذات فكرة ضيقة..

ومنذ فجر المسألة اليمنية، قالت الإمارات والسعودية إن جماعة الحوثي مكون في المشهد اليمني، ولو كان له نصيب في حكم أو إدارة، فبحجم أهميته ودوره وتأثيره ونوعه وكمه، ولم يصدق الحوثي النيات الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف العربي، ولم يصدق إلا نفسه وأكاذيبه وافتراءاته، فذهب في الوهم والغي كل مذهب، رافضاً العودة إلى المسار السياسي، فكانت الحرب المقدسة نحو حماية الأوطان والمقدسات، وكانت التضحيات تحقيقاً للولاء والانتماء، ولوفاء قيادات وشعوب التحالف نحو الأهل في اليمن، وصولاً إلى الانتصارات التي غيرت المعادلة على الأرض، وها هو الرافض للتفاوض يتفاوض محققاً الغاية التي قامت من أجلها حرب سلام اليمن.

هدف هذه الحرب السلام، ورضوخ الحوثي أول سلام اليمن، وكما عرف الحوثي حجمه وهو يحارب، فقد عرف ويعرف حجمه وهو يفاوض.

وليست غاية التحالف من قبل ومن بعد إلا نهضة الإنسان، فأهلاً بمستقبل اليمن يطل على الدنيا كلها من بوابة الحديدة، ورحم الله شهداءنا الأبرار، وجعلهم في أعلى عليين.