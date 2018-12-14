مطارات دبي تستقبل المسافرين البحرينيين بالورود والأعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بالورود والأعلام البحرينية، استقبل فريق «هويتي» في مطارات دبي، الزوار البحرينيين القادمين إلى الإمارات، عبر مطار دبي الدولي، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني البحريني.

وأعرب أحمد الخياط، نائب الرئيس - التميز والأجندة الوطنية التابعة لوحدة الضمان المؤسسي والحوكمة في مطارات دبي - عن أطيب الأمنيات للشعب البحريني العزيز بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى أن مظاهر الاستقبال تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين، راجياً لدولة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

ووزّع أعضاء فريق هويتي الذي يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين في مطار دبي الدولي، الأعلام والورود والحلوى على الزوار البحرينيين الذين يشكلون جزءاً مهماً من زوار الإمارات على مدار العام.