شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتي ضمن 50 مرشحاً لنيل جائزة أفضل معلم في العالم 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختير راشد هاشم، المعلم الإماراتي للصحة واللياقة البدنية، من مدرسة المعتصم للبنين في بني ياس بإمارة أبوظبي، ضمن القائمة النهائية لأفضل 50 معلماً مرشحين لنيل «جائزة أفضل معلم في العالم 2019» التي تقدمها «مؤسسة فاركي». وتعد الجائزة في عامها الخامس أكبر جائزة من نوعها، بقيمتها البالغة مليون دولار.

واختيرت قائمة المعلمين لنيل الجائزة، من بين 10 آلاف مرشح ومتقدم من 39 دولة.

وتلقت الجائزة عشرات آلاف الطلبات هذا العام، من متقدمين لنحو 33 جائزة وطنية للمعلم، مستوحاة من «جائزة أفضل معلم» عقب إطلاقها منذ خمسة أعوام. وأخذ الفائزون بجوائز المعلم الوطنية في الحسبان، لدى تحديد القائمة النهائية لأفضل 50 معلماً.

وكانت «مؤسسة فاركي»، أطلقت الجائزة ، تثميناً للمعلم الأفضل الذي يقدم أداءً وإسهامات متميزة في التربية والتعليم.

وعبر استكشاف آلاف القصص الاستثنائية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في حياة الشباب، تتطلع الجائزة إلى بث الحياة في هذه المهنة النبيلة.

ويعمل راشد هاشم بمدرسة في منطقة تبعد عن العاصمة أبوظبي نحو 40 كيلومتراً . وحرص على مواصلة حلمه الدراسي ، وحصل على أول دكتوراه باختصاصه في دولة الإمارات.

ويرى هاشم أن إنجازه الأبرز يتجسد في تأسيس «مركز زايد لصناعة العقول» الذي يضم مختبرات تعليمية غير تقليدية قائمة على الابتكار، ويعد أول مركز تعليمي من نوعه في الشرق الأوسط. وقد أثرت منهجيته التعليمية المبتكرة في تحسين سبل اكتساب الطلاب للمعرفة في الطاقة المتجددة، والحدائق الداخلية، والتغذية الصحية . وهو أول معلم إماراتي يقدّم 18 وثيقة علمية للمؤتمرات العالمية المعنية ، وأول معلّم إماراتي يحصل على لقب سفير النوايا الحسنة من منظمة الأمم المتحدة. كما اختارته اللجنة العليا ل«جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم خليجي» ليفوز في دورتها الأولى 2018، وتلقى وسام الإمارات عام 2015 من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال صني فاركي، مؤسس «مؤسسة فاركي» والجائزة: «أهنّئ راشد هاشم لبلوغه القائمة النهائية. وآمل أن تلهم قصته الناجحة جميع الراغبين بالعمل في مهنة التعليم».