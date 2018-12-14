شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ عمودي وآخر أفقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

في تقديمه لمحاضرة ألقيت في جمعية البحرين للتاريخ والآثار قبل يومين لأحد المحاضرين لفتت نظري إشارة من الدكتور عيسى أمين رئيس الجمعية حول ما وصفه ب «التاريخ الأفقي»، حاثاً الباحثين إلى الاهتمام به عند كتابة أو قراءة التاريخ.

ورغم أن مهنة عيسى أمين هي الطب، فهو من أشهر وأكفأ الجرّاحين في البحرين، لكنه أيضاً من أشهر الشغوفين بالتاريخ، فله في ذلك دراسات ومحاضرات، فضلاً عن ترجمته من الإنجليزية للعربية كتباً للرحالة الأجانب الذين زاروا منطقة الخليج العربي منذ القرن التاسع عشر، وسجّلوا عنها انطباعاتهم ومشاهداتهم.

المحاضرة المعنية كانت للأخ جعفر الدرازي حول أحد أشهر تجار اللؤلؤ في البحرين، ممن كانت لهم أيادٍ بيضاء في العمل الخيري، وكذلك في تأسيس التعليم الأهلي الذي منه انبثق فيما بعد التعليم النظامي الذي أشرفت عليه الحكومة، وأراد الدكتور أمين القول إن ما سيقدمه المحاضر يتصل بمسألة تدخل فيما دعاه «التاريخ الأفقي».

وفي ظني أن الدكتور أمين أراد التفريق بين تاريخين، واحد عمودي والثاني أفقي. وتحت الأول تندرج سير الحكام والملوك والسلاطين وقادة الجيوش والغزوات، وما ارتبط بهؤلاء من أحداث تاريخية فاصلة، كتأسيس دول أو انحلالها، أو غزو بلدان، أو الدخول في حروب عادلة أو غير عادلة، فصنعوا بذلك منعطفات التاريخ الفاصلة التي عبرها نميّز بين مرحلة وأخرى.

أما التاريخ الأفقي فهو ذاك الذي يتصل بالتواريخ التي يمكن أن نصفها ب «الفرعية»، حيث على المشتغل عليها أو المنشغل بها أن يلتفت إلى الحقول والمجالات التي لا يعتني بها التاريخ العمودي، كأن تجري دراسة تاريخ التعليم في مجتمع من المجتمعات، أو تحولات تاريخه الاقتصادي، أو رصد الحراك الثقافي فيه عبر المراحل المختلفة، لرؤية الثابت والمتحرك فيه.

ويبدو لي أنه يمكن أن نضيف إلى هذه التواريخ الأفقية، أو الفرعية، تلك الدراسات التي تعنى بموضوعات مثل تاريخ النساء في أي مجتمع، فرغم أن للرجال والنساء في كل مجتمع تاريخاً واحداً مشتركاً، لكن هناك مساحة واسعة تخص النساء يمكن أن تكون موضوعاً للدراسة التاريخية، وهو على كل حقل نشطت فيه الدراسات في العقود الأخيرة.

يمكن أن نضيف أيضاً تواريخ الأقليات في المجتمعات المختلفة، ومرة أخرى فإن للمكونات البشرية لأي مجتمع، حتى لو اختلفت أجناسها ولغاتها ودياناتها تاريخاً من العيش المشترك والتفاعل، وربما الصراع أيضاَ، لكن من المؤكد أن لكل أقلية منها تاريخها الخاص.