اليمن يتعافى.. المشروع الإيراني ينحسر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وأخيراً، فهم الحوثيون أنه لا مناص لهم سوى السلام، والتنازل لليمن، والتسليم للشرعية، والقبول بأطر الحل التي تنقذ البلاد والعباد من براثن الفقر والجوع والقتل والتدهور الأمني والسياسي، والتشظي، الذي صنعه الانقلاب الذي بدأت فصوله السوداء عام 2014. ومرت الساحة اليمنية بكثير من الشد والجذب، خلال سني الانقلاب العجاف وحاولت أطراف دولية عدة الخروج بتوافق يوحد الصف، ويبني يمناً اتحادياً يضم كافة المكونات والأطراف، لكن اصطدمت المحاولات دوماً بتعنت الحوثي المأمور بأمر إيران، وصولاً إلى مباحثات السويد التي كانت لها كلمة فصل في التوصل الى عدد من النتائج الإيجابية، ما يشير إلى انحسار المشروع الإيراني.

وبعد انتكاسات عدة اصطدم بها الحوثيون في الميدان، بفعل ضربات «عاصفة الحزم» ومروراً ب «إعادة الأمل»، ووصولاً إلى تقدم ألوية وكتائب الشرعية الميداني الكبير في الجبهات، وانهيار تحالفات الانقلاب، والتراجع الاقتصادي، كل ذلك جعل الانقلاب يدرك أن الصلح لا مناص منه -رغم مكابراتهم- وأن ترددهم وتلكؤهم في إيجاد حل مناسب يحافظ على سيادة البلاد قد يعجل من نهايتهم، وهذا ما أكدته قيادة التحالف والشرعية اليمنية خلال محادثات السويد.

وحققت محادثات السويد نتائج ملموسة، ترفع منسوب التفاؤل في إحراز تقدم آخر في المفاوضات المزمع عقدها في يناير المقبل، إذ تم انهاء ملف الأسرى، بعد توقيع اتفاق بين الشرعية والحوثيين يقضي بإخراج المختفين والأسرى والمعتقلين السياسيين، كما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة وموانئها، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في الحديدة وموانئها، وإزالة الألغام منها. وشكلت هذه المحدثات التي اختتمت أمس، مصدر أمل لليمنيين بخروج بلادهم من المأزق الذي وضعهم فيه الحوثيون، والبدء في بناء اليمن. والعمل على شفائه.