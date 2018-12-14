برلمان طهران يحذّر من تزايد معدلات الفقر في البلاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت إذاعة «فويس أوف أمريكا»، أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، قال في تقرير إن الوضع الاقتصادي المتردي، أدى إلى هبوط مستوى معيشة آلاف الأسر الإيرانية إلى ما دون خط الفقر، بناء على دخولهم الشهرية.

وأوضح التقرير أن خط الفقر بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد قد ارتفع إلى (650 دولاراً) شهرياً، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف أن مبلغ الدخل المحدد لخط الفقر خلال الربع الثالث من العام الحالي، قد ارتفع بنسبة 22% عن مثيله خلال الفترة ذاتها من العام السابق؛ حيث أدى التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي، إلى ارتفاع كبير في أسعار الكثير من السلع الأساسية، الأمر الذي يثقل كاهل الإيرانيين ذوي الدخل المحدود.

من جانب آخر ندد أكثر من 100 نائب في الكونجرس الأمريكي بعمليات القمع التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد قوى المعارضة، وذلك خلال مؤتمر شارك فيه أعضاء كبار وأعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي تضامناً مع انتفاضة الشعب الإيراني من أجل الحرية.

وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي أداره السفير آدام ايرلي، المتحدث السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، دعمهم للانتفاضة والاحتجاجات الشعبية في إيران، ونددوا بالقمع الداخلي والإرهاب من قبل نظام الملالي، داعين إلى ممارسة المزيد من الحزم في مواجهة هذا النظام.

وأعلن في المؤتمر، دعم أكثر من 100 نائب في الكونجرس لمشروع رقم 1034مدعوماً من الحزبين في إدانة المؤامرة الإرهابية للنظام الإيراني ضد المؤتمر العام للمقاومة الإيرانية بباريس، ودعم مطلب الشعب الإيراني لإقامة جمهورية ديمقراطية.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب الأمريكي، على قرار بالإجماع لإدانة قمع الأقليات الدينية، واستمرار انتهاك قانون العهد الدولي لحقوق الإنسان في إيران.

ويدعو القرار الرئيس ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، والدول «المسؤولة» في العالم، إلى «إدانة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في ايران والدعوة للافراج عن السجناء المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية». (وكالات)